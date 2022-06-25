После боя на турнире в Новой Москве возникли беспорядки

Бой на турнире MMA Series между Сергеем Бобрышевым (12-2 в ММА) и Святославом Коваленко был омрачен беспорядками.

После того, как профессиональный боец ММА Бобрышев стал забивать блогера Коваленко в партере, угол Коваленко выбросил полотенце. Бобрышев поднялся, толкнул рефери, а затем ткнул лежащего на полу Коваленко руками в грудь.

В клетку запрыгнул один из секундантов Коваленко и атаковал Бобрышева. Вслед за ним ринулись другие члены команд участников боя. В итоге конфликт был потушен, а поединок организаторы признали несостоявшимся в виду неспортивного поведения Бобрышева.

Турнир MMA Series прошел в Троицке. В главном бою вечера российский тяжеловес Олег Попов нокаутировал бразильца Антонио Силву.