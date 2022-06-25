Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 02:34

Анатолий Токов нокаутировал Мухаммада Абдуллаха в первом раунде на Bellator 282

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боец Анатолий Токов победил американца Мухаммада Абдуллаха в поединке в среднем весе на турнире Bellator 282.

32-летний россиянин выиграл бой против 36-летнего американца техническим нокаутом в первом раунде. Длительность поединка составила 2 минуты и 28 секунд.

На счету Токова 31 победа и 3 поражения в ММА, россиянин выиграл все 7 боев в Bellator.

У Абдуллаха 11 побед и 6 поражений. Поединок против Токова был дебютным для американца в Bellator.

Анатолий Токов
ММА
0
Читайте также
Пять лучших безалкогольных напитков в жару
Переезд «Куньлуня» на «Запад», слишком много матчей и перекрестный плей-офф. КХЛ хочет удивить всех в свой юбилейный сезон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

После боя на турнире в Новой Москве возникли беспорядки

Александр Шаблий выиграл у Брента Примуса нокаутом во втором раунде на Bellator 282
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости