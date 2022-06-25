Анатолий Токов нокаутировал Мухаммада Абдуллаха в первом раунде на Bellator 282

Российский боец Анатолий Токов победил американца Мухаммада Абдуллаха в поединке в среднем весе на турнире Bellator 282.

32-летний россиянин выиграл бой против 36-летнего американца техническим нокаутом в первом раунде. Длительность поединка составила 2 минуты и 28 секунд.

На счету Токова 31 победа и 3 поражения в ММА, россиянин выиграл все 7 боев в Bellator.

У Абдуллаха 11 побед и 6 поражений. Поединок против Токова был дебютным для американца в Bellator.