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Порье после боя с Хабибом думает о завершении карьеры

17:36
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Боец ММА Дастин Порье намекнул на возможное завершение спортивной карьеры. В субботу 30-летний американец в главном поединке UFC 242 в Абу-Даби потерпел поражение Хабиба Нурмагомедова. Россиянина победил удушающим приемом в третьем раунде и стал единственным чемпионом промоушена в легком весе.

— Спасибо, ребят, что поддерживали! Это очень многое значит для меня. Если я продолжу карьеру бойца, я вернусь сильнее, если нет — посмотрим, что Бог приготовил для меня, — заявил Порье в своем Instagram.

Бой Хабиб — Порье на UFC 242: большая онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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