Порье после боя с Хабибом думает о завершении карьеры

Боец ММА Дастин Порье намекнул на возможное завершение спортивной карьеры. В субботу 30-летний американец в главном поединке UFC 242 в Абу-Даби потерпел поражение Хабиба Нурмагомедова. Россиянина победил удушающим приемом в третьем раунде и стал единственным чемпионом промоушена в легком весе.

— Спасибо, ребят, что поддерживали! Это очень многое значит для меня. Если я продолжу карьеру бойца, я вернусь сильнее, если нет — посмотрим, что Бог приготовил для меня, — заявил Порье в своем Instagram.

Бой Хабиб — Порье на UFC 242: большая онлайн-трансляция