Порье рассказал, как его дочь расплакалась за час до его боя с Оливейрой, потому что знала, что он проиграет

Бывший временный чемпион в легком весе UFC Дастин Порье рассказал историю, как его маленькая дочь расплакалась перед его боем с Чарльзом Оливейрой.

«Дочь была только на одном моем бою, с Оливейрой, — сказал Порье на шоу The MMA Hour. — Когда на арене, в комнате для ребенка, моя жена передавала ее няне, дочь начала плакать. Жена спрашивает: «Что случилось, моя хорошая?». И она такая: «Мне грустно, потому что папа сегодня проиграет». Она это сказала где-то за час до боя. Почему она так сказала? Не знаю. Но, черт возьми, она была права (смеется). Может быть, у нее было какое-то предчувствие. Жена рассказала мне, когда мы вернулись домой».

Порье проиграл Оливейре удушающим приемом в 3-м раунде на UFC 269 в декабре прошлого года.