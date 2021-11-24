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Порье продаст свою экипировку после боя с Оливейрой на благотворительном аукционе

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Экс-временный чемпион UFC Дастин Порье намерен использовать бой против действующего обладателя пояса Чарльза Оливейры в качестве благотворительной акции.

После поединка, который должен пройти на турнире UFC 269 в декабре, Порье намерен продать свою экипировку с аукциона. Полученные деньги пойдут на благотворительность: Порье хочет купить продукты на 300 тысяч обедов для малоимущих семей из Южной Луизианы — родины бойца.

Порье последний поединок провел против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в июле в Лас-Вегасе. Победа техническим нокаутом в этом бою в первом раунде была присуждена Дастину после того, как Конор сломал ногу.

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Иван Шитик все материалы автора
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