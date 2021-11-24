Чемпион мира и призер Олимпийских игр в Москве-1980 по вольной борьбе Магомедхан Арацилов в интервью «СЭ» рассказал, как смог добиться больших успехов в спорте при слабых физических данных.

«Я не рожденный для спорта был, тем более для борьбы. Высокий, мышц нет, силы нет, болезненный. Кашлял всю зиму и всю осень. Только когда в город к морю переехал, кашель пропал. Такой худой я был, что, когда приехал в институт и сказал, что я чемпион района, все смеялись. В институт поступал — весил 40 килограммов с чем-то. На борьбу не принимали. Потом только в группу по греко-римской борьбе на 8 часов вечера принял меня Даниялбек, директор ШСВМ. Из уважения к Магомеду Гасанову принял.

Но греко-римскую борьбу я вообще не мог, ни растяжки, ни гибкости у меня не было. Чуть руки-ноги не поломали. Я даже на волейбол не годился. Вес у меня не набирался, набрался, когда уже со спортом закончил. Был высокий когда-то, но со временем позвоночник оседает — я на 5-6 сантиметров ниже стал. Я никогда особо не гонял вес. Присесть на одной ноге не мог, с кишечником всю жизнь проблемы преследовали меня, даже на Олимпиаде амебу нашли. Физической силы никогда не было, эластичности не было.

Одно время хотел космонавтом стать — привели меня на проверку вестибулярного аппарата. Там кресло вращающееся. Один круг сделали — меня тошнит. Все, сразу от мечты стать космонавтом ушел. В парке на качелях прокатился — тоже тошнит. Два-три раза не мог нормально подтянуться. Комплексно-научная группа у нас каждый год динамометрию проводила — разгибатели-сгибатели кисти. В три-четыре раза я слабее конкурентов сжимал динамометр! Они говорили: «Хитрит он». Но если бы я хитрил, я бы потом легко их поломал всех. А они все коренастые были, сильные, бицепсы, трицепсы, шея. Как компенсировал? Характером. Али Зурканаевич говорил: «Характер у тебя есть». Им брал, духом, желанием. Дух если есть, все можно перебороть. Нас тогда духовитыми воспитывали — и улица, и родители, и общество. Как я ни качался — ничего не росло. Совсем чуть-чуть. Трудился больше всех в три раза, за счет этого хоть выносливость была".

Арацилов стал чемпионом мира в 1978 году в Мексике, выиграв золото в категории до 82 кг. Через два года на Играх в Москве борец взял серебро, проиграв в решающей схватке 5-го круга болгарину Исмаилу Абилову.