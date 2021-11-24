Магомедхан Арацилов: «При СССР у меня мама 30 рублей получала. Не могу сказать, хороший это строй или плохой»

Чемпион мира и призер Олимпийских игр в Москве-1980 по вольной борьбе Магомедхан Арацилов в интервью «СЭ» поделился мнением об уровне жизни в СССР.

«Тяжелое у нас детство было, послевоенное. В нужде жили, босиком ходили, помогали колхозу. Много вдов было, им помогали. Отец учителем был, мать — санитаркой. Зарплата — 30 рублей. На них жили, плюс две коровы было. В колхозе почти бесплатно работали. Досыта мы наедались, только когда у нас гости бывали. Для гостей у нас и колбаса была припрятана, и сладости. Хотя сладостей особо не видали мы. Конфет в глаза не видели.

Сахар такой был твердый, его щипцами вприкуску кушали. Песок сахарный — это слишком шикарно было. Гостей в первую очередь угощали, потом если что осталось — нам. Шоколад я впервые в городе только попробовал, в горах у нас были подушечки из какао. Один раз дядя приехал из райцентра, мне 30 копеек дал. Я пошел купил подушечки и досыта их покушал, очень довольный и счастливый был.

Зарплаты тогда получали учителя у нас только, фельдшеры и чиновники. Остальные — колхозники — только трудодни получали. Целый день работаешь и даже 10 копеек не заработаешь. Но создавали колхозы. Специфические проблемы у советского строя были, конечно. Старшее поколение хвалит его, но я к нему 50 на 50, не могу сказать — хороший или плохой".

Арацилов стал чемпионом мира в 1978 году в Мексике, выиграв золото в категории до 82 кг. Через два года на Играх в Москве борец взял серебро, проиграв в решающей схватке 5-го круга болгарину Исмаилу Абилову.