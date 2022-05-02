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Сегодня, 11:15

Порье намекнул, что подерется с победителем боя Фергюсона и Чендлера

Давид Хачатрян
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Легковес UFC Дастин Порье (28-7) сообщил, что его следующим соперником может стать победитель пары Тони Фергюсон (25-6) — Майкл Чендлер (22-7).

На сообщение фаната в Twitter: «Подерись с победителем боя между Фергюсоном и Чендлером», Порье ответил: «Наверное, так и будет».

Фергюсон подерется с Чендлером в со-главном событии вечера на UFC 274. Турнир состоится 8 мая в Footprint Center в Финиксе, США.

Порье 11 декабря 2021 года на UFC 269 проиграл чемпиону UFC в легком весе Чарльзу Оливейре (32-8) в третьем раунде. Бразилец выиграл сабмишном (удушением сзади).

Дастин Порье
Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
UFC
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