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Сегодня, 10:56

Нейт Диас и Джастин Гейджи обменялись оскорблениями в Twitter

Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) отреагировал на заявление Джастина Гейджи (23-3), который сообщил, что действующему чемпиону UFC в легком весе предстоит пройти через тот же ад, через который прошел Хабиб Нурмагомедов (29-0).

«Бро, ты заснул от треугольника. О чем он вообще базарит?» — написал Диас в Twitter. В ответ Гейджи написал: «Я тебе не бро, ты завистливая с***».

Оливейра и Гейджи подерутся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, Аризона. Гейджи проиграл Нурмагомедову сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Джастин Гейджи
Нейт Диас
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