Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье хотел бы провести еще один поединок с ирландцем Конором Макгрегором. В первом бою, который прошел в сентября 2014 года, американец проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

— В рейтинге мы с ним идем после Хабиба. Поэтому такой бой имеет смысл, — цитирует Порье mmajunkie.usatoday.com. — Мы оба проиграли Хабибу. Финансово также все выиграют. Я слышал, что он говорил о моем вызове. Если ты так уверен, то выйди и выруби меня за 90 секунд. Побей свой рекорд. Но посмотрим, получится ли.

Я хотел бы, чтобы бой получился ярким и мотивирующим. Нужен значимый соперник. Конор как раз такой. Хотел бы провести бой в начале следующего года. Хотя можно и 14 декабря.