Порье хочет реванша с Конором

Американский боец Дастин Порье изъявил желание провести реванш с экс-чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором. Бойцы встречались 27 сентября 2014 года, Макгрегор победил техническим нокаутом.

«Думаю, сейчас имеет смысл реванш между мной и Конором», — написал Порье в Twitter.

7 сентября Порье уступил Хабибу Нурмагомедову и лишился титула временного чемпиона UFC. Конор последний поединок провел также против Хабиба, но почти год назад — 6 октября 2018 года.