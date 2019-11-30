Порье готов дать шанс Гэтжи взять реванш

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье дал понять, что готов дать реванш Джастину Гэтжи.

— Все же хотят увидеть вторую часть этого насилия? — написал Порье в Twitter.

Y'all want that violence part 2?? https://t.co/PL7pNRj3lW — The Diamond (@DustinPoirier) November 29, 2019

Первый поединок между Порье и Гэтжи, состоявшийся в апреле прошлого года, завершился победой «Бриллианта» техническим нокаутом в четвертом раунде.