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Порье готов дать шанс Гэтжи взять реванш

09:10
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье дал понять, что готов дать реванш Джастину Гэтжи.

— Все же хотят увидеть вторую часть этого насилия? — написал Порье в Twitter.

Первый поединок между Порье и Гэтжи, состоявшийся в апреле прошлого года, завершился победой «Бриллианта» техническим нокаутом в четвертом раунде.

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