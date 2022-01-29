Пономарев восхищен победой Нганну над Ганом: «Шедевр. Я догадывался, что Нганну будет хитрить»

Боец из зала Федора Емельяненко Григорий Пономарев прокомментировал победу чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну над Сирилом Ганом.

«Настолько шахматная партия была, — сказал Пономарев в интервью с журналистами после победы над Висенте. — Я догадывался, что Нганну будет хитрить, но что настолько схитрит... Был просто какой-то шедевр. Ну и Ган тоже молодец».

«Нганну по сравнению с Ганом нормально борется, — продолжил он. — Он сделал то, чего многие не сделали, поэтому тоже надо задуматься. Ударник, который по сути боец одного раунда, но выдержал пять раундов. Конечно же, не перебил, но переборол».

Пономарев провел бой на турнире AMC Fight Nights 108, который проходил 28 января в Москве. Оппонентом стал бразилец Алисон Висенте. Пономарев одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Нганну и Ган сразились на турнире UFC 270, который состоялся в ночь на 23 января в США. Нганну одержал победу единогласным решением судей.