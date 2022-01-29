Пономарев после победы над Висенте: «Послушал Федора Емельяненко и согласился на бой»

Боец из команды легендарного Федора Емельяненко Григорий Пономарев прокомментировал досрочную победу над Алисон Висенте.

«Данная победа дала просто хорошее настроение, — сказал Пономарев «СЭ». — Это моя работа. Что она мне дала? Дала еще одну победу, хорошее настроение мне и моей семье. Перед боем получил маленький стрессик получил перед боем следующим. Застоя нет».

«Да, я сильно рисковал, [согласившись на бой против Висенте на коротком уведомлении] - продолжил Пономарев. — Мне многие говорили, что я рискую, но помню, как сказал Валя Молдавский: Выйди и подерись. В нашем спорте логика абсолютно отсутствует, поэтому выходи и работай». Поэтому я его послушал. Также послушал менеджера и Федора [Емельяненко], и согласился на бой".

«Что сказал Федор? Сказал: ты можешь выиграть».

Пономарев победил Висенте техническим нокаутом в первом раунде. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 108, который проходил 28 января в Москве.

Свой следующий Пономарев должен провести в марте текущего года. Оппонент — Юсуп Шуаев. На кону будет стоять титул чемпиона AMC Fight Nights в тяжелом весе.