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Сегодня, 01:44

Чимаев и Бернс подерутся на UFC 273 в Бразилии

Евгений Козинов
Корреспондент
Хамзат Чимаев.
Фото Instagram

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев в апреле проведет бой с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в полусреднем весе бразильцем Гилбертом Бернсом. По информации журналиста Combate.com Рафаэля Мариньо, поединок пройдет на турнире UFC 273 в Бразилии 9 апреля.

Однако, UFC еще необходимо договориться с Чимаевым по поводу оформления визы.

Изначально бой Чимаева с Бернсом был запланирован на другой турнир в Бразилии — UFC 274, который пройдет 7 мая в США.

За свою карьеру Чимаев одержал 10 побед в 10 поединках. У Бернса — 20 побед и 4 поражения. В случае победы над Бернсом 27-летний Чимаев может подраться за титул UFC в полусреднем весе.

Хамзат Чимаев
ММА
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