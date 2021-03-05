Емельяненко вернул проспоренный «Мерседес»

Российский боец ММА Александр Емельяненко отдал главе бойцовского клуба «Ахмат» Абузайду Висмурадову автомобиль «Мерседес», который он ему проспорил, сообщил «СЭ» менеджер спортсмена — Азамат Бостанов.

Спор состоялся в феврале прошлого года. Тогда Емельяненко, приехав на сбор в «Ахмат», поспорил с Висмурадовым. Суть спора заключалась в том, что если Емельяненко в течение года выпьет алкоголь, то должен будет отдать Висмурадову «Мерседес», который ему подарил Рамзан Кадыров. 24 июля Емельяненко проиграл Исмаилову, после чего стал злоупотреблять алкоголем. На прошлой неделе он посетил турнир АСА 118, где заявил журналистам, что собирается возобновить бойцовскую карьеру.

«Вы же помните тот спор с Абузайдом Висмурадовым, когда он поспорил на свой автомобиль. Стоит отдать должное Александру, так как он свое слово сдержал, а именно вернул автомобиль, стоимость которого — не буду утверждать точно — начинается от трех миллионов рублей и выше», — отметил Бостанов.

(Ислам Бабаджанов)