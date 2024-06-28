Получивший российский паспорт Глухов хочет провести реванш с Александром Емельяненко

Получивший российский паспорт боец ММА Константин Глухов заявил, что намерен провести бой-реванш с Александром Емельяненко.

«Хочу провести реванш с Александром Емельяненко. Я когда-то проиграл ему, хочу провести реванш», — приводит слова Глухова ТАСС.

44-летний боец получил российский паспорт 28 июня. Глухов и Емельяненко встречались в турнире серии M-1 в сентябре 2012 года, Емельяненко победил единогласным решением судей.