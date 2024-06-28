Монсон рассказал о настрое на последний бой в профессиональной карьере

Боец ММА и депутат Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от финального боя в профессиональной карьере против спортсмена из Таджикистана Дилшода Мизирова.

«Я готовился к этому поединку. Это мой последний бой. Самое главное — одержать победу. Не так важно как. Просто хочу выиграть», — сказал Монсон «СЭ».

В своей карьере Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.

Поединок Монсона пройдет сегодня, 28 июня, в Москве.