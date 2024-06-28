Глухов планирует провести первый бой под российским флагом в сентябре

Получивший российский паспорт боец ММА Константин Глухов планирует провести первый бой под флагом страны в сентябре.

«В сентябре могу провести первый бой в статусе гражданина России. Есть такой план. Могу официально выходить с флагом России», — приводит слова Глухова ТАСС.

44-летний боец выступает в ММА и кикбоксинге. Большую часть карьеры Глухов представлял Латвию, так как родился в Риге. 28 июня спортсмен получил российский паспорт.