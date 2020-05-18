«Положение плачевное». Хабиб обратился к дагестанцам и призвал праздновать Ураза-байрам дома

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов записал видеообращение для дагестанцев. Боец призвал земляков отпраздновать Ураза-байрам дома, не посещать родственников и не принимать гостей на фоне пандемии коронавируса.

— У нас очень тяжелое положение в Дагестане, очень плачевное, — сказал Хабиб в ролике в Instagram. — Много людей заболело, много умерло. Нам сейчас как никогда важно объединиться. Показать мужество и характер, дисциплину. Только объединившись можно победить этот вирус. Мы должны прислушиваться к нашим врачам и их требованиям. Они хотят, чтобы мы не болели. Чтобы больницы не заполнялись. Там и так не хватает оборудования, медикаментов.

Весь мир не был готов к этому. Кто мог подумать 2-3 месяца назад, что миллиарды людей вынуждены будут сидеть дома? Десятки стран одолели эту болезнь, потому что действовали сообща, прислушавшись к врачам.

Пару месяцев назад, когда это все начиналось в Дагестане, никто не верил. Когда говорили «сидите дома», некоторые думали, что это кому-то выгодно. Все болеют, неважно, уборщик ты или президент. Эта болезнь не спрашивает твое имя, где ты работаешь. Она не отправляет к бедным или богатым. Все болеют. Все заболели.

У нас через пару дней будет Ураза-байрам. Мы привыкли в этот праздник ходить в гости, принимать гостей. Ходить на праздничный намаз. Не ходите, пожалуйста. Нам ученые в исламе говорят: совершайте дома молитву. Не ходите в гости и к себе не принимайте.

У меня лично из близких родственников (я не говорю про знакомых) более 20 человек лежало в реанимации. Многих из них среди нас уже нет. Очень много знакомых умерло, очень много родителей близких знакомых умерло. Взрослые люди тяжело переносят. Это мы молодое, у нас иммунитет сильный, растущий организм и так далее. Подумайте о наших родителях, дедушках и бабушках, детях. Пожалуйста, соблюдайте рекомендации врачей. Сидите дома. Через пару дней не ходите в гости и не принимайте гостей, когда у нас будет священный праздник Ураза-байрам.

Сейчас важнее сохранить нашу жизнь. Пусть Аллах поможет нам всем, всех наших близких вернет здоровыми, целыми и невредимыми. Просите Аллаха побольше. Аллах любит каящихся.

Также Хабиб рассказал о состоянии отца и поблагодарил за поддержку.