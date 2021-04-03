«Полностью уничтожу». Макгрегор объявил о третьем бое с Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о третьем бое с американцем Дастином Порье.

По словам ирландца, бой пройдет 10 июля. Ранее стало известно, что Порье уже подписал контракт на очередной поединок с Макгрегором.

«Бой забронирован. 10 июля вы увидите, кто такой Макгрегор. Внес коррективы и полностью уничтожу», — написал макгрегор в Twitter.

В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности. С тех пор глава UFC Дана Уайт и два бойца вели переговоры, пытаясь согласовать дату третьего боя.

На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, еще один поединок признали несостоявшимся. У его ровесника Макгрегора 22 победы и пять поражений.