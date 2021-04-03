«Полностью уничтожу». Макгрегор объявил о третьем бое с Порье
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о третьем бое с американцем Дастином Порье.
По словам ирландца, бой пройдет 10 июля. Ранее стало известно, что Порье уже подписал контракт на очередной поединок с Макгрегором.
«Бой забронирован. 10 июля вы увидите, кто такой Макгрегор. Внес коррективы и полностью уничтожу», — написал макгрегор в Twitter.
В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности. С тех пор глава UFC Дана Уайт и два бойца вели переговоры, пытаясь согласовать дату третьего боя.
На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, еще один поединок признали несостоявшимся. У его ровесника Макгрегора 22 победы и пять поражений.
The fight is booked!— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 3, 2021
July 10th you're gonna see what the Mac is about.
Adjust and absolutely fucking destroy! #BilliStrut pic.twitter.com/bdFlGyN3i1
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