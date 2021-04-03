Энтони Джонсон дал прогноз на потенциальный бой Джона Джонса против Фрэнсиса Нганну

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом весе, а ныне боец лиги Bellator американец Энтони Джонсон поделился своими мыслями о потенциальном поединке в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну.

«Я думаю, что у Джона Джонса много ключей для победы, — сказал Джонсон в интервью Хелен Йи. — У него отличная команда. У него высокое бойцовское IQ. Ты же знаешь, что он не может... Сейчас все так зациклились на нокаутах. Все говорят о нокаутах Фрэнсиса Нганну. Я понимаю. Но всегда есть нечто большее, чем просто нокаут. Тебя могут избить, хоть ты и нокаутер. Например, Даниэль Кормье не является нокаутером, но он побил меня».

«Знаете, чтобы стать великим, не обязательно всех вырубать. И знаете, что у Джона есть все необходимое для победы. Не скажу, что точно, но я думаю, что он сможет победить Фрэнсиса. Но Джонса ждет короткая ночь, если пропустит удар», — добавил Джонсон.

Возвращение Энтони Джонсона в ММА состоится в ночь на 8 мая на турнире Bellator 258. Его соперником станет бывший неоднократный претендент на титул UFC в среднем весе Йоэль Ромеро.