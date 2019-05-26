Полиция разыскивает бразильского бойца ММА. Он избил жену и похитил ребенка

Боец ММА в полусреднем весе Алекс Оливейра хотел провести время со своим 5-месячным ребенком, но получил отказ от бывшей жены и избил женщину, информирует Globo. 31-летний бразилец похитил сына, а затем бросил его на дороге, сейчас его разыскивает полиция.

– В субботу Оливейра приехал домой к своей бывшей жене, чтобы повидаться с их общим ребенком. Боец хотел покатать на велосипеде 5-месячного мальчика, но встретил категорический отказ бывшей супруги. После чего Оливейра начал конфликт и стал бить женщину. Спортсмен разбил стекло в доме и выломал входную дверь. Мужчина схватил ребенка, и, удерживая его на руках, завел гоночный мотоцикл. Проехав несколько километров, Оливейра оставил 5-месячного ребенка на дороге. На данный момент бойца разыскивает полиция, о его местонахождении ничего не известно, – сообщает Globo.

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