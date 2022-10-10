Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

10 октября, 07:25

Пол Крэйг подерется с Джонни Уокером 21 января 2023 года на UFC 283

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

9-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Пол Крэйг (16-5) попытается закрыть поражение в бою против 11-го номера Джонни Уокера (19-7) 21 января 2023 года на UFC 283 в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Об этом сообщило издание Ag. Fight.

Крэйг прошлый бой проиграл Волкану Оздемиру (18-6) единогласным решением судей на UFC Fight Night 208. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.

Уокер прошлый бой выиграл у Иона Куцелабы (16-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

UFC
1
0
Читайте также
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Украинские СМИ опубликовали скрытые сообщения российской теннисистки Гасановой
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хасбик будет находиться в углу Махачева во время поединка с Оливейрой

Шавкат Рахмонов — о бое с Нилом: «У меня чешутся кулаки»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости