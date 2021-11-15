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«Мы — «Ахмат». К черту ссыкунов из «Eagles MMA». Макгрегор принял вызов Чимаева и оскорбил команду Хабиба

02:11
Конор Макгрегор. Фото AFP
Конор Макгрегор. Фото AFP
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Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весах ирландец Конор Макгрегор принял вызов, брошенный ему от непобежденного Хамзата Чимаева.

Макгрегор ответил согласием, но вскоре удалил сообщение. Также спортсмен успел оскорбить команду россиянина Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA.

«Брат, без проблем. Я благодарен вам за то, что в 2018 году вышли на мою команду с предложением помочь мне победить маленького испуганного голубка. Чечня знает! К черту этих ссыкунов из «Eagles MMA» [команда, во главе которого стоял Хабиб Нурмагомедов — Прим. «СЭ"]. Мы — «Ахмат» ММА! Мы их разобьем!».

«Погнали! Мак и Ахмат! Мы не позволяем указывать нам, что делать. Никогда не помиримся», — написал Макгрегор в Twitter, но вскоре удалил публикацию.

На счету Чимаева 10 побед в 10-ти поединках. У Макгрегора — 22 победы и 6 поражений. В октябре 2018 года ирландец провел бой с Нурмагомедовым, уступив ему удушающим приемом сзади в четвертом раунде.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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