Монсон заявил, что не собирается драться в стойке с Дациком

Джефф Монсон рассказал, что видел поединки российского бойца Вячеслава Дацика до их предстоящего поединка.

«Я знал о нем, но не был знаком с ним лично. Видел его нокауты. Он большой сильный парень. Все знают Дацика. По ММА смотрел только его самый первый бой. Он дрался с Орловским и победил нокаутом. Также смотрел его бои по правилам бокса — последние несколько поединков», — приводит «РБ Спорт» слова Монсона.

Также 51-летний бывший претендент на титул UFC в тяжелом весе поделился ожиданиями от предстоящего боя против Дацика.

«Жду, что он попытается меня нокаутировать, а я попробую перевести его в партер и задушить или сломать руку. Он не собирается бороться со мной в партере, я не собираюсь драться с ним в стойке. Все это понимают. Если говорить что-то другое, то это просто ерунда. Я хочу перевести его, он хочет меня нокаутировать», — добавил Монсон.

Бой Монсона и Дацика станет главным поединком турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 5 августа. Помимо боя Монсона и Дацика зрители смогут посмотреть схватку Гаджи Автомата против бразильского бойца Фернандо Родригеса, а также поединок Саши Стоуна со Святославом Коваленко.

Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.