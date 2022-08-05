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Сегодня, 17:00

Монсон — о предстоящем бое с Дациком: «Вячеслав не собирается бороться, я не собираюсь драться в стойке»

Монсон заявил, что не собирается драться в стойке с Дациком
Алексей Еремин
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Джефф Монсон рассказал, что видел поединки российского бойца Вячеслава Дацика до их предстоящего поединка.

«Я знал о нем, но не был знаком с ним лично. Видел его нокауты. Он большой сильный парень. Все знают Дацика. По ММА смотрел только его самый первый бой. Он дрался с Орловским и победил нокаутом. Также смотрел его бои по правилам бокса — последние несколько поединков», — приводит «РБ Спорт» слова Монсона.

Также 51-летний бывший претендент на титул UFC в тяжелом весе поделился ожиданиями от предстоящего боя против Дацика.

«Жду, что он попытается меня нокаутировать, а я попробую перевести его в партер и задушить или сломать руку. Он не собирается бороться со мной в партере, я не собираюсь драться с ним в стойке. Все это понимают. Если говорить что-то другое, то это просто ерунда. Я хочу перевести его, он хочет меня нокаутировать», — добавил Монсон.

Бой Монсона и Дацика станет главным поединком турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 5 августа. Помимо боя Монсона и Дацика зрители смогут посмотреть схватку Гаджи Автомата против бразильского бойца Фернандо Родригеса, а также поединок Саши Стоуна со Святославом Коваленко.

Канал РЕН ТВ покажет событие в прямом эфире.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzheff-monson-datsik-popy-taetsya-menya-nokautirovat-ya-poprobuyu-perevesti-ego-i-slomat-ruku/
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
ММА
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