Победитель поединка между Стриклэндом и Перейрой получит бой за титул

Идущий на серии из шести побед Шон Стриклэнд (25-3) и экс-чемпион Glory в двух весовых категориях Алекс Перейра (5-1) в шаге от боя за титул.

По словам менеджера бразильского бойца Хорхе Гимарайнша, руководство UFC пообещало победителю поединка бой за титул против чемпиона, которым сейчас является Исраэль Адесанья (22-1). Об этом сообщил Гимарайнша на подкасте Trocacao Franca. Поединок Стриклэнда и Перейры состоится 31 июля на UFC 277 в Лас-Вегасе, США.

Перейра дебютировал в UFC 6 ноября 2021 года на UFC 268, одолев Андреаса Михайлидиса (13-5) техническим нокаутом во втором раунде. 13 марта на UFC Fight Night 203 он единогласным решением судей победил Бруну Силву (22-7). Перейра известен тем, что он дважды одолел Адесанью по правилам кикбоксинга.

Стриклэнд в прошлом бою одолел Джека Херманссона (22-7) раздельным решением судей. Поединок состоялся 5 февраля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Стриклэнд занимает пятую строчку рейтинга в среднем весе.