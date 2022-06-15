Дави Рамос объяснил, почему Ислам Махачев сильнее Армана Царукяна

Бывший боец UFC Дави Рамос (10-4), который дрался и с Исламом Махачевым (22-1), и с Арманом Царукяном (18-2), объяснил, почему Махачев сильнее Царукяна.

«Махачев станет следующим чемпионом, — сказал Рамос в интервью YouTube-каналу Вестник ММА. — Думаю, Махачев более совершенный боец, чем Арман. Оба парня очень атлетичны, но у Махачева лучше борьба, а вот ударка у них одинаковая».

Также Рамос считает, что Махачев умный боец, поэтому ему не следует в потенциальном поединке против Чарльза Оливейры (33-8) идти в партер.

«Это будет интересный поединок. Махачев более умный боец, — сказал Рамос. — Не думаю, что он полезет в партер, потому что это слишком опасно. Чарльз — мастер по джиу-джитсу. Не такого уровня, как я, но он все равно мастер джиу-джитсу. Я начал тренироваться по джиу-джитсу с восьми лет, я стал шестикратным чемпионом мира, поэтому между нами есть разница. Но Чарльз все равно остается мастером по джиу-джитсу. Он очень опасен, у него богатый арсенал приемов. Махачев не станет лезть в партер и делать ошибку, потому что одна ошибка будет стоить ему титула. В ММА выигрывает тот, кто совершает меньше ошибок».

Дави Рамос участвует в Гран-при АСА в легком весе. Его следующим оппонентом будет казахстанский боец Артем Резников (22-6). Бой пройдет 17 июня на ACA 140 в Сочи.