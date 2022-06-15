Доминик Рейес: «Поражение Джону Джонсу переломило мою карьеру»

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Доминик Рейес (12-3) заявил, что поражение Джону Джонсу (26-1) в феврале 2020 года изменило его как бойца. С тех пор некогда непобежденный Рейес потерпел еще два поражения.

«Перед моим поединком с Яном Блаховичем поражение Джонсу все еще терзало меня, — отметил Рейес в интервью The MMA Hour. — Это поражение переломило мою карьеру. В ту ночь все могло быть по-другому, если бы судьи вынесли правильное решение».

Рейес проиграл Джонсу единогласным решением судей (47-48, 47-48, 46-49) 8 февраля 2020 года на UFC 247 в Хьюстоне. Однако, по данным портала MMADecisions, большинство спортивных журналистов отдали в этому бою победу Рейесу.