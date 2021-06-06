Победитель чемпионата России по ММА: «Моя цель — стать чемпионом UFC»
6 июня 2021, 12:34
Чемпион России по ММА в наилегчайшем весе Женишбек уулу Бектур рассказал о своей главной цели после победы техническим нокаутом над Ибрагимом Картоевым.
«Моя главная цель — попасть в UFC и там стать чемпионом. Это не секрет. 99 процентов бойцов к этому стремятся. Я готов трудиться день и ночь ради этой цели», — заявил Бектур в интервью после боя.
Чемпионат России по ММА в 2021 году проходил в городе Кемерово.
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