Чемпион России по ММА в наилегчайшем весе Женишбек уулу Бектур рассказал о своей главной цели после победы техническим нокаутом над Ибрагимом Картоевым.

«Моя главная цель — попасть в UFC и там стать чемпионом. Это не секрет. 99 процентов бойцов к этому стремятся. Я готов трудиться день и ночь ради этой цели», — заявил Бектур в интервью после боя.

Чемпионат России по ММА в 2021 году проходил в городе Кемерово.