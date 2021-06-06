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Скончался 39-летний ринг-анонсер M-1 Global Артем Анчуков

6 июня 2021, 12:16
Артем Анчуков. Фото Instagram
Артем Анчуков. Фото Instagram

Скончался ринг-анонсер M-1 Global Артем Анчуков, сообщает официальный Instagram лиги.

«Сегодня, после тяжело перенесенной болезни, не стало нашего замечательного ринг-анонсера, потрясающего человека Артема Анчукова. Сейчас трудно, да и невозможно подобрать слова, чтобы описать ту боль и скорбь, которую мы все испытываем... Для нас это невосполнимая утрата... Вечная память тебе, Тема», — говорится в публикации в Instagram M-1 Global.

Публикация от M-1 Global (@m1global)

Анчуков скончался в возрасте 39 лет. Помимо работы ринг-анонсером, он также занимался актерской деятельностью, он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Мажор» и многие другие известные проекты.

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