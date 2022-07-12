Победитель боя Ортеги и Родригеса встретится с Волкановски

Второй номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайан Ортега (15-2) и третий номер Яир Родригес (13-3) проведут на UFC on ABC 3 бой за статус главного претендента на титул, которым сейчас владеет Александр Волкановски (24-1).

Об этом сообщил журналист Шахин Аль-Шатти со ссылкой на слова Родригеса в интервью The MMA Hour.

Бой Ортеги и Родригеса состоится 16 июля на UFC on ABC 3 в Нью-Йорке, США. Ортега в прошлом бою проиграл Волкановски единогласным решением судей 25 сентября 2021 года на UFC 266 в Лас-Вегасе, США.

Родригес прошлый бой проиграл Максу Холлоуэю (23-7) 13 ноября 2021 года на UFC Fight Night 197 в Лас-Вегасе, США.