Джон Джонс поднял штангу с весом 265 кг. Видео

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс (26-1) продолжает готовиться к дебюту в тяжелом весе. На одной из силовых тренировок «Кости» выполнял становую тягу, подняв на раз 265 кг, сообщает The Mac Life.

Как бы то ни было, данный вес не рекорд для Джонса. В 2016 году он потянул 272 кг.

Джонс должен подраться со Стипе Миочичем (20-4) осенью. В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.