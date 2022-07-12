Тренер Махачева: «Волкановски не представляет опасности для Ислама»

Тренер российского бойца UFC Ислама Махачева (22-1) Хавьер Мендес считает, что чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (24-1), в отличие от Чарльза Оливейры (33-8), не опасен для Махачева.

«Подняться в легкий вес — отличный ход для Волкановски, — сказал Мендес в интервью Submission Radio. — Он строит свое наследие, он доминировал над всеми оппонентами, и Макс Холлоуэй, скорее всего, был для него самым сложным вызовом в первом и втором поединках. Третий бой я не видел, но слышал, что он разобрал Макса. Что ему еще делать? Почему бы не принять такой серьезный вызов?

Не думаю, что Волкановски — серьезная угроза для Ислама, потому что Ислам — мастер тейкдаунов, и Алекс их не сможет остановить. В ударке Ислам так же хорош, поэтому он сможет с ним работать в стойке. Не вижу в Алексе серьезной угрозы для Ислама. Вот в Оливейре я вижу серьезную угрозу, но не в Алексе, просто потому что он не сможет помешать Исламу перевести бой на землю. С грэпплингом Ислама ему ничего не светит".

Волкановски победил Макса Холлоуэя (23-7) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) на UFC 276. Бой состоялся 3 июля на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.