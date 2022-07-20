Пимблетт считает, что Нуньес забьет больше Холанна в новом сезоне

Британский боец UFC Пэдди Пимблетт, который является болельщиком «Ливерпуля», уверен, что игрок «красных» Дарвин Нуньес забьет больше голов, чем новичок «Манчестер Сити» Эрлин Холанн.

«Я верю в Нуньеса. Надо мной уже смеялись в твиттере, когда я сказал, что он забьет больше голов, чем Холанд, но я действительно так считаю», — приводит Sky Sports слова Пимблетта.

1 июля 2022-го 21-летний Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне норвежский футболист забил 29 голов и сделал 8 голевых передач в 30 матчах за немецкую команду.