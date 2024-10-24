Пейдж Ванзант и Челси Додсон встретятся на турнире по пощечинам Power Slap 9 в четверг, 24 октября. Событие состоится на «Space42 Арене» в Абу-Даби, ОАЭ.

В прямом эфире турнир покажет онлайн-платформа Rumble, трансляция начнется в 19.00 по московскому времени.

Промоушн Power Slap принадлежит Дане Уайту, который возглавляет UFC.

30-летняя Пейдж Ванзант по прозвищу «12-й Калибр» ранее выступала в UFC, на ее счету 8 побед и 5 поражений в ММА. Последний бой в смешанных единоборствах она провела в 2020 году против Аманды Рибас и уступила в первом раунде. Позже она выступала в боях на голых кулаках, боксе и рестлинге.