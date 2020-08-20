Петр Ян заявил, что его сын обязан стать мастером спорта по боевой дисциплине

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян на пресс-конференции в Омске заявил, что его старший сын обязан стать мастером спорта по какой-либо боевой дисциплине.

— Я бы очень хотел, чтобы мой сын занимался спортом, единоборствами, — сказал Ян. — Не знаю, что будет через 15 лет с этим спортом и в целом со всем. Но, безусловно, мальчик, парень, мужчина должен быть крепким телом и духом. Он [старший сын] должен быть как минимум мастером спорта по боевой дисциплине. Чтобы мог защитить свою маму и меня в старости, свою жену. Сегодня другое поколение. Дети по 24 часа проводят в телефонах, в компьютерах. Мы сами строим фундамент своего будущего — что будет с нашими детьми. Мы же хотим знать, что будет, когда нас не будет. Когда нас не будет — будет то, что мы оставим после себя. Пацаны, мужики должны быть сильными, здоровыми и здравыми. Это должно передаваться от поколения к поколению. (Илья Андреев)