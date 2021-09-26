Петр Ян выступил с заявлением и обратился к UFC

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян не удивился снятию Алджамейна Стерлинга с титульного поединка.

«Всем уже известно, что Стерлинг сбежал, как подлый трус. Я не собираюсь его ждать. Не собираюсь просиживать. Я собираюсь драться 30 октября в Абу-Даби. И хочу обратиться к UFC: «Дайте мне любого вашего бойца. Топ-5, топ7-, топ-10... Который заслуживает драться за пояс. И я сделаю это», — сказал Ян на видео в Instagram.

Ранее появилась информация, что 32-летний Стерлинг снялся с боя-реванша против 28-летнего Яна из-за проблем с шеей.

По информации инсайдера Ариэля Хельвани, Ян может подраться с Кори Сэндхагеном на UFC 267 за временный титул. Турнир пройдет 30 октября в Абу-Даби.