Волкановски готов подняться в весе ради боя с Макгрегором

Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски готов встретиться с Конором Макгрегором после его слов в свой адрес.

«Я бы отбил этому Воловски голову, будто пинаю мяч для регби. 165 сантиметров! Да еще и куча мышц! Хаха, он просто маленький пердун», — так Макгрегор в своем Twitter отреагировал на победу Волкановски над Брайаном Ортегой, но позже удалил публикацию.

«Эй, спускайся в полулегкий дивизион, если так уверен в этом. Бой со мной получится непростым. Этот дивизион уже не такой, каким он привык его раньше видеть. Если он захочет спуститься обратно, то добро пожаловать. С удовольствием подерусь», — отреагировал Волкановски в интервью после победы.

«Готов даже подраться с ним в легком весе. Давайте устроим этот бой. Спокойно подерусь, пока идет претендентский бой в полулегком дивизионе».

Волкановски победил Ортегу единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 266, который прошел в ночь на 26 сентября в Лас-Вегасе.