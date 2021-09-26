Волкановски готов подняться в весе ради боя с Макгрегором
Чемпион полулегкого дивизиона UFC Александр Волкановски готов встретиться с Конором Макгрегором после его слов в свой адрес.
«Я бы отбил этому Воловски голову, будто пинаю мяч для регби. 165 сантиметров! Да еще и куча мышц! Хаха, он просто маленький пердун», — так Макгрегор в своем Twitter отреагировал на победу Волкановски над Брайаном Ортегой, но позже удалил публикацию.
«Эй, спускайся в полулегкий дивизион, если так уверен в этом. Бой со мной получится непростым. Этот дивизион уже не такой, каким он привык его раньше видеть. Если он захочет спуститься обратно, то добро пожаловать. С удовольствием подерусь», — отреагировал Волкановски в интервью после победы.
«Готов даже подраться с ним в легком весе. Давайте устроим этот бой. Спокойно подерусь, пока идет претендентский бой в полулегком дивизионе».
After #UFC266, @alexvolkanovski responds to @TheNotoriousMMA's post-fight tweet — talks possibility of moving up to 155@espnmma || @ESPNAusNZ— Phil Murphy (@Phil_Sports) September 26, 2021
Full interview: https://t.co/vx5NwXPMru pic.twitter.com/UQyokCvEn4
Волкановски победил Ортегу единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 266, который прошел в ночь на 26 сентября в Лас-Вегасе.
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