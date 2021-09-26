В Госдуме отреагировали на отсутствие трансляции боя Усика на украинском телевидении

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал отсутствие трансляции боя Александра Усика на украинском телевидении.

«Практически все население Российской Федерации за Александра переживало и болело. Весь Симферополь стоял на ушах и болел за него, так как Александр там родился. Для меня удивительно, что он выходил со знамением Украины и с песнями на украинском языке. Тем более удивительно, что бой не показали на украинском телевидении. Украинские СМИ не посчитали это необходимым. Александр неоднократно говорил, что родился в Крыму. Усик — человек мира. Очень зря, что не показали матч. Все украинцы, которые хотели смотреть, смотрели на российском канале», — сказал Свищев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Свищев считает, что политическая истерия показывает слабость украинской власти.

«Спорт вне политики. У нас нет истерии. Украинские спортсмены могут к нам спокойно приехать, не переживая за свою жизнь. Они могут ходить по улице в национальной форме, их никто не тронет. Когда же мои спортсмены приезжали на Украину, им говорили, чтобы они сидели в гостинице. Также рекомендовали не ходить в национальной форме по улице. Вот и вся разница. Истерия показывает слабость украинской власти. К сожалению, у нас складывается с Украиной такая ситуация», — добавил Свищев «СЭ».

В ночь на 26 сентября в Лондоне Усик единогласным решением судей выиграл у местного боксера Энтони Джошуа. Тем самым непобежденный украинский спортсмен (19 побед) стал новым чемпионом мира по версии WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.