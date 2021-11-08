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Российского бойца задержали с наркотиками в аэропорту

18:12

Российского бойца смешанных единоборств, чемпиона мира по шутбоксингу Салмана Жамалдаева задержали в столичном аэропорту Внуково. У него обнаружили наркотики, сообщает РЕН ТВ.

Спортсмен собирался летать в Грозный. В настоящее время его собираются допрашивать. Ожидается приезд адвоката.

Отметим, что Жамалдаев также является чемпионом России по панкратиону, чемпионом Юга РФ по грэпплингу, мастером спорта по вольной и греко-римской борьбе, бывшим чемпионом WFCA и ACB в полулегком весе.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/kriminal/900622-rossiiskogo-boitsa-dzhamaldaeva-zaderzhali-s-narkotikami-v-aeroportu?utm_source=twitter&utm_medium=social

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Иван Шитик все материалы автора
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