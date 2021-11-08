Российского бойца задержали с наркотиками в аэропорту

Российского бойца смешанных единоборств, чемпиона мира по шутбоксингу Салмана Жамалдаева задержали в столичном аэропорту Внуково. У него обнаружили наркотики, сообщает РЕН ТВ.

Спортсмен собирался летать в Грозный. В настоящее время его собираются допрашивать. Ожидается приезд адвоката.

Отметим, что Жамалдаев также является чемпионом России по панкратиону, чемпионом Юга РФ по грэпплингу, мастером спорта по вольной и греко-римской борьбе, бывшим чемпионом WFCA и ACB в полулегком весе.