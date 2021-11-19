Петр Ян: «Я медоед? Мне нравится такой комплимент»
Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «Спорт-Экспресс» на пресс-конференции RCC поделился реакцией на комплименты в свой адрес от известных бойцов.
— Генменеджер ATT Ричи Герреро назвал вас медоедом. Это свирепое и отважное млекопитающее. Масвидаль сравнил с компьютером, Порье назвал лучшим боксером. Приятно ли слышать все эти комплименты и какой из них больше всего зашел?
— Касаемо медоеда — я не слышал. Я вернусь к нему. Кто это сказал, Ламберт?
— Ричи Герреро, генменеджер ATT.
— Ааа. Ну я вернусь туда и за мед поинтересуюсь у него (смеется). Конечно, приятно все это слышать. Это ребята, которые уже состоявшиеся спортсмены, очень приятно это слышать, что тут еще могу сказать?
30 октября Ян победил Кори Сэндхэгена единогласным решением на UFC 267 в Абу-Даби и стал временным чемпионом.
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