Петр Ян: «Я медоед? Мне нравится такой комплимент»

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «Спорт-Экспресс» на пресс-конференции RCC поделился реакцией на комплименты в свой адрес от известных бойцов.

— Генменеджер ATT Ричи Герреро назвал вас медоедом. Это свирепое и отважное млекопитающее. Масвидаль сравнил с компьютером, Порье назвал лучшим боксером. Приятно ли слышать все эти комплименты и какой из них больше всего зашел?

— Касаемо медоеда — я не слышал. Я вернусь к нему. Кто это сказал, Ламберт?

— Ричи Герреро, генменеджер ATT.

— Ааа. Ну я вернусь туда и за мед поинтересуюсь у него (смеется). Конечно, приятно все это слышать. Это ребята, которые уже состоявшиеся спортсмены, очень приятно это слышать, что тут еще могу сказать?