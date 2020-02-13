Петр Ян: «У Конора есть шансы против Хабиба в повторном поединке»

Российский боец ММА Петр Ян считает, что действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор не проведут повторный бой.

— В их первом поединке никому не отдавал предпочтение, — цитирует «Матч ТВ» Яна. — Понимал, что выиграет Хабиб. Сейчас идет шумиха по поводу реванша, в реванше есть шансы у Конора. Впрочем, не думаю, что он состоится, Хабиб не хочет этого.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоялся в октябре 2018 года, тогда россиянин победил удушающим приемом. Всего на счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в карьере, у 31-летнего Макгрегора 22 победы и 4 поражения.