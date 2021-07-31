Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян жестко прошелся по своему прошлому и предстоящему сопернику Алджамейну Стерлингу.

«Он не Алджамейн, — сказал Ян на подкасте Inside Fighting. — Он сучка. Леди. Цыпленок. Пинат баттер (peanut butter — с англ. арахисовая паста, на сленге «шалава». — Прим. СЭ). Я ко всем соперникам отношусь положительно кроме него. Этот пинат баттер не заслуживает уважения вообще. Просто скажу, что я изобью его очень жестко в этот раз.

Хотел бы я подраться два раза в этом году? Если бы цыпленок сейчас принял бой, мы бы подрались сейчас и в конце года. Но так как этот цыпленок задерживает весь дивизион, и еще непонятно, что он вычудит в конце, когда ему придется драться со мной, то... Он задерживает дивизион».

6 марта этого года Ян проиграл пояс Стерлингу дисквалификацией за удар запрещенным коленом. Второй поединок между этими бойцами состоится 30 октября на UFC 267.