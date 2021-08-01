Узбек Адашев решением судей победил Бенуа на UFC Vegas 33

Боец Заррух Адашев из Узбекистана в бое UFC Vegas 33 одержал победу над американцем Райаном Бенуа.

Поединок предварительного карда в наилегчайшем весе завершился победой Адашева единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Адашев одержал первую победу в лиге. Всего на счету 29-летнего узбека 4 победы и 3 поражения, у 31-летнего Бенуа 10 побед и 8 поражений.