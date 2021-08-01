Узбек Адашев решением судей победил Бенуа на UFC Vegas 33
02:38
Боец Заррух Адашев из Узбекистана в бое UFC Vegas 33 одержал победу над американцем Райаном Бенуа.
Поединок предварительного карда в наилегчайшем весе завершился победой Адашева единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
Адашев одержал первую победу в лиге. Всего на счету 29-летнего узбека 4 победы и 3 поражения, у 31-летнего Бенуа 10 побед и 8 поражений.
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