Диего Санчес сделал заявление после поражения Кевину Ли на EFC 46

Бывший боец UFC Диего Санчес заявил, что подходил к бою с Кевином Ли не в лучшей форме, однако был уверен, что он мог бы финишировать Ли в 5-раундовом поединке.

«Из-за графика этого боя я был не в лучшей форме, — написал Санчес в Instagram. — Но все же я считаю, что если бы бой дошел до 4 раунда, я бы финишировал оппонента. Не могу дождаться, чтобы полностью восстановиться и вернуться в зал, чтобы в будущем вновь сразиться с Кевином Ли в главном событии на 5 раундов! Нужно немного потренироваться в борьбе с Хабибом».

Санчес проиграл Ли единогласным решением судей на EFC 46. Турнир состоялся 11 марта на FLXcast Arena в Майами, Флорида.