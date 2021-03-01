Гаджиев заявил, что бой Александра Емельяненко и Минеева по правилам бокса неактуален
13:26
Президент компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что бой между Александром Емельяненко и Владимиром Минеевым неактуален.
«Эта история была актуальна, когда Саша готовился к бою с Магомедом Исмаиловым и был в кондиции. У нас даже был подписан контракт. На данный момент — это не актуально. Когда Саша вернется в форму, мы можем об этом поговорить», — цитирует Гаджиева ТАСС.
Ранее Емельяненко сообщил, что намерен вернуться в ММА.
Емельяненко провел последний бой 24 июля прошлого года, на турнире АСА 107 проиграв техническим нокаутом в третьем раунде Магомеду Исмаилову. На счету 39-летнего бойца 28 побед, 8 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа и 1 ничья в боксе.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...