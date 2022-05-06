Сергей Харитонов ответил Петру Яну: «Ты позоришь свои слова, свою страну»

Российский боец ММА Сергей Харитонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на критику со стороны бойца UFC Петра Яна.

«Я не конфликтный человек, но вижу, когда люди улетают в небеса, — сказал Харитонов «СЭ». — Я сказал о том, что Ян только говорит, а не делает. Сказал порву, разорву — делай. Не сделал — значит ты балабол. Ты позоришь свои слова, свою страну. Не сделал — молчи и не гавкай. Ян неплохой боец, перспективный парень. Был скромным и тихим. Вылез немного и сразу говорить начал. Я понимаю, нужно поднять интерес. Но за свои слова надо отвечать. Поднял интерес к бою со Стерлингом, но его проиграл. Так ты выйди и скажи, что ты проиграл. Нет — меня ограбили, украли. Ян не привык мириться с критикой. Начинает про меня что-то говорить. Ему же говорят люди постарше, которые только дают наставления. Не кричи, не позорься. Нужно нести ответственность за свои слова. Он молодой еще. Пройдет время, и он все осознает. Пока бесполезно что-то объяснять. У молодежи нет уважения к старшим».

Ранее экс-чемпион UFC в легчайшем весе, боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян в интервью «СЭ» заявил, что «Сергей Харитонов должен делать свое дело — драться и продаваться».

9 апреля на турнире UFC 273 Ян проиграл раздельным решением судей Алджамейну Стерлингу, после чего Харитонов заявил, что у Петра присутствует звездная болезнь.