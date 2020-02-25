Петр Ян проведет следующий бой в UFC в мае-июне

Российский боец Петр Ян сообщил, что его следующий поединок в UFC запланирован на май-июнь. В активе 27-летнего Яна 14 побед и одно поражение в ММА.

В UFC россиянин дебютировал в июне 2018 года и с тех пор провел шесть успешных поединков. Ян находится на третьей строчке рейтинга организации в легчайшем весе. Боец с понедельника приступил к сборам в Таиланде.

— Планирую втянуться, адаптироваться, попахать. Мы постоянно тренируемся, поэтому дело не в дате боя, а в том, что есть примерное понимание, и нужно поработать над функциональными кондициями, — цитирует Яна «РИА Новости». — Думаю, скоро будут новости. Ориентировочно в мае-июне будет бой. Идут переговоры по (Марлону) Мораесу и (Алджэмейну) Стерлингу. Эти ребята находятся выше меня в рейтингах. Ниже себя в рейтингах? Это не то, чтобы совсем не интересно. Просто первостепенная задача — эти ребята. Если нет, то дальше уже будем думать. В принципе кто-то интересный должен быть. Пусть этот поединок не приблизит меня к титулу, но пусть это продвижение в плане моей популярности.