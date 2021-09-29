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Дана Уайт — об обещании Джона Джонса навсегда бросить пить: «Уже поздно»

19:04
Джон Джонс. Фото Instagram
Джон Джонс. Фото Instagram
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Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слова недавно арестованного экс-чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса, обещавшего навсегда бросить пить.

«Ему следовало завязать десять лет назад. Он опоздал, — сказал Уайт в беседе с журналистами после последнего шоу Contender Series. — Это то, что вытворяет Джонс, когда он попадает в Лас-Вегас. Это тяжелое место для него. Он провел в Вегасе меньше 12 часов, но, как вы знаете, этого было достаточно, чтобы он оказался за решеткой».

«Каждый раз, привозя Джонса сюда, мы пытаемся держать его здесь как можно меньше времени. В этот раз он находился с семьей, и мы подумали, что все будет хорошо. Но мы неправильно поняли ситуацию. Посмотрим, что его ждет с точки зрения закона, а дальше будем отталкиваться от этого».

В своем последнем бою, который состоялся в феврале 2020 года на UFC 247, Джонс победил Доминика Рейеса единогласным решением судей. Всего на счету 34-летнего Джонса 26 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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